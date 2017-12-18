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За неделю на дорогах Башкирии погибло 11 человек

18 декабря 2017, 10:05
Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

За прошедшую неделю на дорогах Башкирии погибло 11 человек, 9 из них пешеходы, сообщает ГИБДД по региону. Всего с 11 по 17 декабря зафиксировано 36 наездов на пешеходов, большая часть из них произошла в тёмное время суток, и, как неоднократно заявляли в ГИБДД пешеходы, часто пренебрегают световозвращающими элементами, и водители поздно замечают их.

За этот же период времени инспектора ДПС зафиксировали 23014 нарушений ПДД, в том числе 3606 раз попались водители автобусов. Было задержано 373 водителя в состоянии, ещё 862 были доставлены в суды за неуплату ранее наложенных штрафов.

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