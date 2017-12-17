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В Башкирии на трассе иномарка сбила насмерть подростка

17 декабря 2017, 10:00
15-летняя девочка погибла на месте происшествия от полученных травм.

Вчера, 16 декабря, вечером смертельное ДТП произошло на трассе Самара-Уфа-Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД.

По данным ГИБДД, автомобиль Renault Duster, который вел житель Самарской области, на большой скорости сбил девочку, перебегавшую дорогу в неположенном месте, и переехал ее. Школьница скончалась на месте.

По предварительным данным, девочка приехала на выходные к родителям из Уфы, где училась в гимназии. Вечером во время прогулки она внезапно решила перебежать трассу, н дойдя всего несколько метров до пешеходного перехода. Иномарка притормозить не успела и сбила ее.

Обстоятельства происшедшего выясняются.

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