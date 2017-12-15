Уфимец за рулём KIA сбил двоих пешеходов, оба погибли на месте

Сегодня ночью на автодороге Уфа-Оренбург произошел наезд на двоих пешеходов, сообщает ГИБДД Башкирии. В результате аварии погибли мужчина и женщина, личность мужчины до сих пор не установлена, а девушка оказалась 31-летней жительницей деревни Ново-Васильевка. Как сообщили в ГИБДД со ссылкой на очевидцев аварии, погибшие шли по дороге на встречу автомобилю, и из-за отсутствия на одежде световозвращающих элементов, водитель не мог заметить их вовремя.