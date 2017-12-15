mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Уфимец за рулём KIA сбил двоих пешеходов, оба погибли на месте

15 декабря 2017, 10:54
Очевидцы говорят, что мужчина и женщина шли по дороге навстречу машине.

Сегодня ночью на автодороге Уфа-Оренбург произошел наезд на двоих пешеходов, сообщает ГИБДД Башкирии. В результате аварии погибли мужчина и женщина, личность мужчины до сих пор не установлена, а девушка оказалась 31-летней жительницей деревни Ново-Васильевка. Как сообщили в ГИБДД со ссылкой на очевидцев аварии, погибшие шли по дороге на встречу автомобилю, и из-за отсутствия на одежде световозвращающих элементов, водитель не мог заметить их вовремя.

Ещё один пешеход погиб утром в Чекмагушевском районе. По предварительным данным 80-летняя бабушка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колёса Nissan X-trail под управлением 59-летнего местного жителя.

Материалы по теме
В Уфимском районе иномарка насмерть сбила 52-летнего пешеходаВ Башкирии два нетрезвых собутыльника насмерть забили 57-летнего мужчинуВ Башкирии насмерть сбили пенсионерку на пешеходном переходе
#Новости#ГИБДД#Константин Климов#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48