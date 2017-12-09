Верблюд преткновения: конфликт ученых и чиновников в Башкирии обостряется

- Ближе чем на три метра он к рисункам не подходил, а с такого расстояния указанные нами повреждения просто не видны. Их эксперт голословно уверяет, что «кальцитовый прозрачный слой нигде не был нарушен», а это означает лишь то, что он с этим рисунком знакомился лишь поверхностно. Кстати, в левой части «Верблюда» слой, повреждение которого наши оппоненты объяснили действиями экспедиции 2008 года, изначально отсутствовал по природным причинам. И это хорошо диагностировано и на фотографиях в УФ-диапазоне, многократно опубликованных в открытых источниках, – уточнила Ольга Червяцова.