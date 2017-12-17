mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии мужчина утонул во время катания на снегоходе

17 декабря 2017, 17:47
Несчастье произошло накануне на реке Белой.

Вчера, 16 декабря, случилось смертельное ЧП на реке Белой, возле города Бирска. Мужчина, катаясь на снегоходе, разогнался и вылетел на неокрепший речной лед. Снегоход провалился под лед и мужчина погиб.

Погибшего искали несколько часов и лишь сегодня нашли его тело. Как отмечают местные жители в соцсетях, погибший оказался стоматологом.

По данным МЧС, толщина льда на реке Белой возле Бирске не превышает 8 сантиметров. В связи с этим спасатели просят жителей республики проявлять осторожность вблизи водоемов.

Материалы по теме
В Башкирии водитель снегохода выехал на трассу и протаранил "Газель", мужчина погибВ Башкирии покупатель снегохода на «Авито» лишился денег
#Новости#ЧП#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48