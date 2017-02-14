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В Башкирии водитель снегохода выехал на трассу и протаранил "Газель", мужчина погиб

14 февраля 2017, 14:32
Авария произошла в Салаватском районе республики.

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону вчера 13 февраля на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит, 59-летний мужчина, управлявший снегоходом, выехал на трассу не пропустив "Газель". Водитель автомобиля не успел остановится и избежать столкновения, удар был такой силы, что водитель снегохода погиб на месте аварии. В ГИБДД отметили, что мужчина не имел права управлять снегоходом.

Напомним, с 1 по 28 февраля в Башкирии проходит операция «Снегоход», в рамках которой Госинспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РБ и ГИБДД проводят профилактические мероприятия.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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