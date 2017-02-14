В Башкирии водитель снегохода выехал на трассу и протаранил "Газель", мужчина погиб

Как сообщили в управлении ГИБДД по региону вчера 13 февраля на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит, 59-летний мужчина, управлявший снегоходом, выехал на трассу не пропустив "Газель". Водитель автомобиля не успел остановится и избежать столкновения, удар был такой силы, что водитель снегохода погиб на месте аварии. В ГИБДД отметили, что мужчина не имел права управлять снегоходом.