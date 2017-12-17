ОНФ: в Башкирии людей из ветхого жилья переселили в дома с плесенью

По данным мониторинга, наиболее проблемным оказался дом в селе Мишкино. В квартирах по этому адресу было холодно и сыро, температура в них не поднимается выше 19 градусов тепла, на стенах появилась плесень. Несмотря на то, что на расстоянии 5-8 м проходят трубы газопровода, в квартирах отсутствуют батареи отопления, вместо них сельским жителям выданы электроконвекторы. Люди жалуются на высокие расходы за электроэнергию. В условиях теплого начала зимы оплата за электричество у них уже превысила более 2 тыс. рублей за однокомнатную квартиру.