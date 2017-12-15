В Уфе врачи объяснили роковую травму пациентки особенностями позвоночника

Как сообщил «Коммерсант-Башкортостан», вчера на предварительных слушаниях по иску Лианы Самигуллиной ее адвокат попросил увеличить сумму иска, которая первоначально равнялась 10,36 млн рублей, включив в нее, помимо физического и морального ущерба, еще и сумму недополученной зарплаты в размере 460 тысяч рублей. При этом представители минздрава Башкирии и врача-анестезиолога, сделавшего тот роковой укол, в суде заявили ходатайство о проведении повторной экспертизы, так как, по их мнению, в тексте уже проведенной ранее экспертизы «отсутствуют ссылки на нормативные документы в сфере здравоохранения».