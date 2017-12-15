В Уфе появился граффити-портрет легендарного Михаила Ферина

Михаил Ферин родился в 1907 году в городе Торжке. С 1947 по 1977 год он был директором Уфимского моторостроительного завода. Под его руководством освоен выпуск новых видов продукции, разработан и внедрен в производство новый жаростойкий сплав для клапанов авиамоторов, заменяющий цветные металлы, внедрено высокомеханизированное и автоматизированное производство двигателей для автомобилей семейства «Москвич», объем производства был увеличен в 2 раза, освоено более 25 образцов новейших авиационных и ракетных двигателей.