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В Башкирии два нетрезвых собутыльника насмерть забили 57-летнего мужчину

4 декабря 2017, 14:26
Возбуждено уголовное дело.

2 декабря в доме на улице Садовая в селе Шаран Шаранского района обнаружено тело с признаками насильственной смерти, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Двое местных жителей употребляли алкоголь и в результате ссоры избили 57-летнего мужчину по голове и телу до смерти. Сейчас они задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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