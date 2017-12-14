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В выходные в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки

14 декабря 2017, 10:50
Купить свежую продукцию можно будет во всех районах города.

16 и 17 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет купить мясо и свежую продукцию местных производителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу 16 декабря ярмарки пройдут по следующим адресам:

- в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

- в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;

- в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

- в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

- в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

И в субботу, и в воскресенье, 16 и 17 декабря, будут работать ярмарки:

- в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7;

- в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.

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