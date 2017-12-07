В Уфе в выходные дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки

9 и 10 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести свежую мясную и прочую продукцию, сообщили в пресс-службе администрации города. Ярмарки в субботу, 9 декабря, пройдут:
в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;
в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;
в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;
в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).
в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).
И в субботу, и в воскресенье 9 и 10 декабря, будут работать ярмарки:
в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7;
в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.