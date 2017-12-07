mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе в выходные дни пройдут сельскохозяйственные ярмарки

7 декабря 2017, 13:33
На них можно будет купить свежее мясо и овощи.

9 и 10 декабря в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести свежую мясную и прочую продукцию, сообщили в пресс-службе администрации города. Ярмарки в субботу, 9 декабря, пройдут:

в Демском районе – перед гипермаркетом «Магнит» по ул. Дагестанская, 2;

в Калининском районе – на ул. Интернациональная у пересечения с ул. Машиностроителей;

в Ленинском районе – возле трамвайного разворотного кольца рядом с домом № 2 по ул. Султанова и перед сквером «Волна» по ул. Ахметова;

в Орджоникидзевском районе – на площади им. С. Орджоникидзе (ул. Первомайская, 14).

в Советском районе – на площади перед Дворцом молодежи (ул. 50 лет Октября, 21).

И в субботу, и в воскресенье 9 и 10 декабря, будут работать ярмарки:

в Кировском районе – по ул. Рабкоров, 5 и 7;

в Октябрьском районе – на площади перед Дворцом Спорта (ул. Р. Зорге, 41) и в микрорайоне Сипайлово на аллее по ул. Рыльского от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского.

Материалы по теме
В Башкирии обнаружили около 20 тонн "неправильной" рыбы и мясаНа экспертном совете УФАС Башкирии рассказали, почему в республике такие дорогие овощиПроизводство мяса в РБ выросло, а молока – сократилось
#Новости#Злата Зукович#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48