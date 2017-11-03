В Уфе ребенок стал инвалидом из-за родовой травмы

С роддомом Ригина судиться не стала, по ее словам, в этом она не видела смысла, так как главной задаче является лечение дочки. Эпилепсия – болезнь очень многообразная, и мама надеется, что дочку в результате лечения удастся излечить полностью. Пока состояние девочки далеко от нормального. В два года она не ходит и даже не сидит, не есть самостоятельно, не просится на горшок.