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В Уфе появятся улицы Шаляпина, Хворостовского и сквер Поэзии и мелодии

13 декабря 2017, 10:46
В горсовете Уфы сегодня наградили победителей конкурса по наименованию улиц.

Победителей конкурса "Уфимские улицы" сегодня наградили в горсовете. Комиссия отобрала шесть лучших названий.

Конкурсная комиссия признала лучшими следующие наименования:

- улица и площадь им. Ф. Шаляпина,

- ул. Сергея Воронинского (председатель гоисполкома Уфы в 1961-1969 годы),

- площадь Поющих фонтанов и ул. Дмитрия Хворостовского

- сквер Матери

- сквер Поэзии и мелодии

- ул. Северных амуров и Хабрау сэсэна.

Комиссия также предложила проводить конкурс два раза в год. Результаты будут переданы в Главархитектуры города.

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