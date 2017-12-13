В Уфе появятся улицы Шаляпина, Хворостовского и сквер Поэзии и мелодии

Победителей конкурса "Уфимские улицы" сегодня наградили в горсовете. Комиссия отобрала шесть лучших названий.
Конкурсная комиссия признала лучшими следующие наименования:
- улица и площадь им. Ф. Шаляпина,
- ул. Сергея Воронинского (председатель гоисполкома Уфы в 1961-1969 годы),
- площадь Поющих фонтанов и ул. Дмитрия Хворостовского
- сквер Матери
- сквер Поэзии и мелодии
- ул. Северных амуров и Хабрау сэсэна.
Комиссия также предложила проводить конкурс два раза в год. Результаты будут переданы в Главархитектуры города.