В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева

Как сообщили в пресс-службе горсовета, уфимцы в частности предлагают увековечить память легенды мотоспорта Габдрахмана Кадырова. Он вошел в историю мотогонок на льду как первый чемпион Европы и чемпион мира. Кадыров первым завоевал шесть титулов чемпиона мира, прославив Башкортсостан на весь мир, и его рекорд на льду продержался 38 лет.
Также поступило предложение назвать улицу в честь Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву. Он был установлен 50 лет назад.
- Итоги конкурса будут объявлены на XVII заседании Совета городского округа город Уфа 13 декабря, - говорится в сообщении. - Победители будут отмечены призами, но главное: при принятии решения о наименовании улицы депутаты будут указывать автора, предложившего название.