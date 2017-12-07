В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева

Как сообщили в пресс-службе горсовета, уфимцы в частности предлагают увековечить память легенды мотоспорта Габдрахмана Кадырова. Он вошел в историю мотогонок на льду как первый чемпион Европы и чемпион мира. Кадыров первым завоевал шесть титулов чемпиона мира, прославив Башкортсостан на весь мир, и его рекорд на льду продержался 38 лет.