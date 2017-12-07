mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе просят назвать улицы им. Габдрахмана Кадырова и Сосланбека Тавасиева

7 декабря 2017, 14:24
Горсовет Уфы сообщил о завершении подачи заявок на конкурс по названиям улиц. Всего подано более ста заявок.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, уфимцы в частности предлагают увековечить память легенды мотоспорта Габдрахмана Кадырова. Он вошел в историю мотогонок на льду как первый чемпион Европы и чемпион мира. Кадыров первым завоевал шесть титулов чемпиона мира, прославив Башкортсостан на весь мир, и его рекорд на льду продержался 38 лет.

Также поступило предложение назвать улицу в честь Сосланбека Тавасиева, автора памятника Салавату Юлаеву. Он был установлен 50 лет назад.

- Итоги конкурса будут объявлены на XVII заседании Совета городского округа город Уфа 13 декабря, - говорится в сообщении. - Победители будут отмечены призами, но главное: при принятии решения о наименовании улицы депутаты будут указывать автора, предложившего название.

Материалы по теме
В уфимском Затоне появилась улица имени полковника национальной гвардииВ Калининском районе Уфы появится улица имени ветерана «Башкирэнерго»В Уфе появилась улица в честь бывшего министра МВД Башкирии
#Новости#Новые улицы#Наталья Кузнецова#Город
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48