В Башкирии в очередной раз подняли цены на бензин

- Сейчас меняется конъюнктура внешнего рынка. Вы знаете, цены на нефть выросли существенным образом. Пошлина меняется примерно с месячной задержкой. Это означает, что увеличенная пошлина будет применяться с середины месяца, - рассказал Голомолзин журналистам, - это означает, что предел роста цены на бензин и стимул для её снижения появятся в ближайшее время.