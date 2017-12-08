В Башкирии третий раз за две недели поднялась цена на бензин

Скорее всего, рост цен связан с повышением оптовой стоимости топлива на рынке, которое произошло в начале ноября этого года. Также причиной могло стать увеличение пошлин, о котором в середине ноября говорил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.