mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии третий раз за две недели поднялась цена на бензин

8 декабря 2017, 13:44
Стоимость выросла на 30 копеек.

«Башнефть» вновь повысила цены на заправочных станциях розничной сети. На этот раз цена на бензин выросла на 30 копеек. Теперь бензин марки АИ-92 Atum стоит 37 рублей, АИ-92 – 36,40, АИ-95 Atum – 39,40, дизельное топливо 39,80.

Скорее всего, рост цен связан с повышением оптовой стоимости топлива на рынке, которое произошло в начале ноября этого года. Также причиной могло стать увеличение пошлин, о котором в середине ноября говорил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

Материалы по теме
Повышение акцизов на бензин скажется на всех - экспертыВ России резко выросли оптовые цены на бензинВ Башкирии вновь поднялись цены на бензин
#Новости#Константин Климов#Экономика
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии получить меры поддержки могут только официальные жены мобилизованных
Сегодня, 09:23
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48