В Башкирии председатель СНТ присвоил чужую землю родственникам

Суд установил, что 2014-2015 годах мужчина подделал выписки о согласии правления товарищества на передачу сада на своих родственников. Мать и жена обвиняемого зарегистрировали 25 соток земли, которая была закреплена за сторожем. Ущерб составил 720 тысяч рублей.