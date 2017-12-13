В Башкирии председатель СНТ присвоил чужую землю родственникам

44-летний бывший председатель правления садового товарищества признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Суд установил, что 2014-2015 годах мужчина подделал выписки о согласии правления товарищества на передачу сада на своих родственников. Мать и жена обвиняемого зарегистрировали 25 соток земли, которая была закреплена за сторожем. Ущерб составил 720 тысяч рублей.
Подсудимый, который уже был ранее судим, вину не признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.