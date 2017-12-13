mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии председатель СНТ присвоил чужую землю родственникам

13 декабря 2017, 12:31
Ущерб составил 720 тысяч рублей.

44-летний бывший председатель правления садового товарищества признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Суд установил, что 2014-2015 годах мужчина подделал выписки о согласии правления товарищества на передачу сада на своих родственников. Мать и жена обвиняемого зарегистрировали 25 соток земли, которая была закреплена за сторожем. Ущерб составил 720 тысяч рублей.

Подсудимый, который уже был ранее судим, вину не признал. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Материалы по теме
В Уфе за покушение на мошенничество осудили бывшего полицейского Сотрудники ФСБ задержали судебных приставов, подозреваемых в мошенничестве
#Новости#Злата Зукович#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48