В Уфе за покушение на мошенничество осудили бывшего полицейского

Также условный срок получил сообщник бывшего полицейского.

Двум уфимцам 39 и 35 лет вынесли приговор по статье «Покушение на мошенничество группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В марте текущего года преподаватель Уфимского юридического института МВД России, ранее служивший в ГИБДД, и начальник станции техобслуживания сговорились совершить мошенничество. Они предложили владельцу удалить из информационной базы МВД сведения о привлечении его к административной ответственности за 160 тысяч рублей. При этом не имели возможности изменить эту информацию.

Один из фигурантов дела получил от водителя 150 тысяч рублей, 120 из которых передал сообщнику. Свою вину в совершении преступления подсудимые не признали.