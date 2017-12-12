Большинство спортсменов России поедет на олимпиаду под нейтральным флагом

О решении спортсменов сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу комиссии Олимпийского комитета России Софью Великую.
- Переговорили со всеми спортсменами из всех зимних видов спорта. Большинство российских спортсменов хотят участвовать в Олимпиаде, комиссия спортсменов их поддержала. Прошу отнестись российскую общественность с уважением и пониманием к решению", - сказала Великая журналистам после заседания комиссии в понедельник.
Великая также сообщила, что комиссия намерена попросить международный олимпийский комитет (МОК) пересмотреть решение о допуске россиян на олимпиаду без флага и гимна страны. Обращение будет направлено президенту МОК Томасу Баху и исполкому.
- В обращении к Баху и МОК о пожизненной дисквалификации наших спортсменов мы просим пересмотреть решения комиссии Освальда, так как некоторые спортсмены уже были наказаны и отбыли дисквалификации и имеют возможность участвовать в играх по всем правилам регламента МОК. У спортсменов из других стран такая возможность есть, - добавила она. - Мы просим МОК быть беспристрастными при допуске к олимпиаде. Мы не хотим, чтобы сложилась ситуация, когда на игры пригласят только пятые и шестые номера сборной, а лидеров - нет.