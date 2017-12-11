В Уфе скорая помощь не могла проехать к пациенту из-за шлагбаума

Напомним, это событие является в Уфе далеко не первым неприятным инцидентом с участием «скорой помощи». Так, несколько дней назад в городе почти одно за другим произошли нападения на медиков этой срочной службы, в результате одного из них скончался пациент, пьяный сосед которого не пропустил фельдшера к больному. В другом случае реанимобиль попал в ДТП, пациента в стационар доставил другой дежурный автомобиль.