В Уфе медики скорой помощи написали открытое письмо чиновникам

- Вызывает удивление, что из шести заместителей главного врача Марата Зиганшина, четверо из которых имеют высшее медицинское образование, давать комментарий журналистам по медицинским темам было доверено заму по экономическим вопросам Аюкасовой В.Н., которая такового медицинского образования не имеет, - говорится в письме. - Отсюда и печальный результат. По нашему мнению, это очередное проявление неуважения – к средствам массовой информации, к их читателям, к пациентам, наконец.