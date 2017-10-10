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Posted 10 октября 2017, 04:30

Published 10 октября 2017, 04:30

Modified 3 февраля, 06:04

Updated 3 февраля, 06:04

Кай Метов добивается банкротства уфимского производителя косметики

10 октября 2017, 04:30
Известный певец направил в арбитражный суд Башкирии иск о признании банкротом компании, производящей косметику «Плазан».

Известный российский певец Кай Метов (Кайрат Метов) подал иск о признании банкротом компании ООО «Научно-производственное предприятие „Жеспар-биос“ (производит косметику „Плазан“), сообщает „Коммерсантъ-Башкортостан“.

Сумма требований к компании оценивается в 1 млн руб. Заявление к производству пока не принято.

Напомним, что в прошлом году Кай Метов обратился в Октябрьский районный суд Уфы с требованием взыскать с компании 1 млн руб. Эти деньги в 2013 году певец вложил в производство препарата «Нанохондрил». После смерти компаньона Александра Зимницкого в прошлом году новые владельцы отказались отдавать Каю Метову вложенные средства. В прошлом году сторонам удалось подписать мировое соглашение, согласно которому владельцы компании должны были вернуть певцу деньги.

По данным «Коммерсанта», певец с прошлого года пытается вести несколько судебных разбирательств с «Жеспар-биосом» и другими аффилированными компаниями.

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