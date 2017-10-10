Кай Метов добивается банкротства уфимского производителя косметики

Напомним, что в прошлом году Кай Метов обратился в Октябрьский районный суд Уфы с требованием взыскать с компании 1 млн руб. Эти деньги в 2013 году певец вложил в производство препарата «Нанохондрил». После смерти компаньона Александра Зимницкого в прошлом году новые владельцы отказались отдавать Каю Метову вложенные средства. В прошлом году сторонам удалось подписать мировое соглашение, согласно которому владельцы компании должны были вернуть певцу деньги.