Ученые опровергают версию о происхождении рутения с упавшего спутника

Присутствие изотопа рутения-106 в атмосфере над рядом регионов России и стран Европы все еще остается топовой темой для СМИ. Особенно после того, как в качестве возможного его источника был представлен один из спутников. Однако, как оказалось, данная версия не выдерживает никакой критики. Об этом сообщили "Новые Известия".