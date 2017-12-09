Рутений в атмосфере в России и Европе объяснили сгоревшим спутником

- Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов. Однако "чистый" рутений-106 для медицинских целей в России получают путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах. Максимальная активность получаемых партий препарата не превышает нескольких десятков милликюри, а максимальная суммарная активность медицинского рутения-106, производимого в России, не превышает одного кюри. Соответственно, медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов", - сказал Арутюнян.