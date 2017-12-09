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Рутений в атмосфере в России и Европе объяснили сгоревшим спутником

9 декабря 2017, 09:36
Источником радиоактивного изотопа рутения-106, следы которого были зафиксированы в России и ряде стран Европы, мог стать сгоревший спутник или его фрагмент. На его борту предположительно находился источник вещества с высокой суммарной активностью. Об этом говорится в материалах проверки межведомственной комиссии.

О том, что данная версия является на сегодня приоритетной, сообщил на пресс-конференции в ТАСС замдиректора Института безопасного развития атомной энергетики РАН Рафаэль Арутюнян.

- Первой гипотезой происхождения рутения-106 было производство медицинских препаратов. Однако "чистый" рутений-106 для медицинских целей в России получают путем облучения специальных мишеней в ядерных реакторах. Максимальная активность получаемых партий препарата не превышает нескольких десятков милликюри, а максимальная суммарная активность медицинского рутения-106, производимого в России, не превышает одного кюри. Соответственно, медучреждения не могут рассматриваться в качестве источника выбросов из-за очень малой суммарной активности применяемых препаратов", - сказал Арутюнян.

Напомним, Росгидромет сообщал о превышении с 25 сентября по 1 октября содержания радиоизотопа рутения в пробах из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. В Росатоме заявляли, что предприятия атомной отрасли РФ не могут рассматриваться в качестве источника выброса изотопа.

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