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Мэрия Уфы возьмет в кредит 690 миллионов

11 декабря 2017, 12:35
Вернуть деньги банку администрация должна будет в 2023 году.

Администрация Уфы планирует открыть в банке невозобновляемую кредитную линию в размере 690 млн руб., следует из информации на официальном сайте госзакупок. Из технического задания следует, что деньги нужны для покрытия дефицита городского бюджета или на погашение долговых обязательств. Срок кредита – 60 месяцев. Начальная цена закупки – 333,5 млн руб. Банк будет отобран на аукционе 28 декабря.

Напомним, что в октябре глава администрации Уфы Ирек Ялалов провел стрим в социальной сети Facebook. Тогда ему задали вопрос, будет ли муниципалитет продолжать практику получения кредитов у банков. На этот вопрос он отметил, что планируется.

- Мы всегда очень четко понимаем, какие у нас кредиты, что берем, где и у кого, - заверил мэр Уфы.

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#Новости#Уфа#Кредит#Ольга Корзик#Экономика
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