Мама двойни из Уфы может потерять детей, если не соберет деньги на операцию

Алина не работает. Мама с двумя больными малышами живет на их пенсии по инвалидности. Другого выхода нет: детям нужен постоянный уход. Дети для Алины – смысл всей ее жизни, а ее мечта – чтобы они смогли хоть как-нибудь социализироваться. Семейный бюджет на троих – чуть более 50 тысяч рублей. Эта сумма складывается из пенсий, льгот, отказа от соцпакета. Около 10 тысяч на питание, а все остальное – лекарства, лечение. На лечение матери, больной опасной заболеванием, в семье денег совсем нет. На операцию в Барселоне Алина вынуждена была взять кредит в 500 тысяч рублей. Еще триста тысяч удалось собрать через группу помощи в социальных сетях. Осталось собрать меньше половины от конечной суммы – всего нужно 1,4 миллиона.