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Верховный суд Башкирии ужесточил приговор уфимке за сбыт наркотиков

8 декабря 2017, 12:44
Приговор в отношении уфимки Дили Масалимовой за сбыт наркотиков ужесточен. Условный срок заменен на реальный, женщина проведет в колонии общего режима пять лет.

В суде установлено, что в октябре 2016 года уфимка приобрела через интернет более 7 кг наркотиков в целях последующего сбыта. Женщина расфасовала их по разовым дозам и распределила по тайникам-закладкам, после чего была задержана полицейскими.

Суд первой инстанции приговорил Масалимову к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (ч.3 ст. 30- ч.4 ст. 228.1 УК РФ, покушение на незаконный сбыт наркотиков).

- Прокуратура сочла приговор чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд республики согласился с доводами прокуратуры и приговорил Масалимову к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

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