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В Уфе за долги по алиментам у мужчины арестовали коллекцию игрушечных авто

8 декабря 2017, 12:45
Мужчина задолжал своему ребенку 80 тысяч рублей.

Судебные приставы Ленинского района Уфы арестовали коллекцию из 200 игрушечных автомобилей мужчины, который не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку. 39-летний мужчина официально нигде не работал и долгое время скрывался от судебных приставов. В результате накопился долг порядка 80 тыс. руб.

- В ходе кропотливой работы судебному приставу удалось выяснить, где сейчас проживает «неуловимый» должник. В рамках исполнительного производства, несмотря на сопротивление неплательщика, в счет погашения задолженности приставы арестовали бытовую технику и коллекцию игрушечных автомобилей должника в количестве 200 штук. Первоначальная стоимость арестованного имущества составила 80 тыс. руб., - сообщила пресс-служба судебных приставов.

Теперь, если мужчина в течение 10 дней не погасит задолженность, коллекция автомобилей будет выставлена на торги.

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