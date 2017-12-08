В Уфе за долги по алиментам у мужчины арестовали коллекцию игрушечных авто

Судебные приставы Ленинского района Уфы арестовали коллекцию из 200 игрушечных автомобилей мужчины, который не платил алименты своему несовершеннолетнему ребенку. 39-летний мужчина официально нигде не работал и долгое время скрывался от судебных приставов. В результате накопился долг порядка 80 тыс. руб.