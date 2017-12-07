В Башкирии судебные приставы вышли в рейды за долгами

- 256 должников сообщили приставам о своих источниках доходов, на которые будут обращены взыскания, 178 граждан, чей совокупный долг на момент рейда составлял около 8,7 миллионов рублей, стали хранителями арестованного у них имущества, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Им дано десять дней для погашения долгов, иначе им придется расстаться с предметами бытовой и оргтехники, попавшими под арест.