Мэрия Уфы о 516,5 миллионах: они не являются ущербом для бюджета

Напомним, что решение о возврате денег было принято в октябре на заседании у вице-премьера России Дмитрия Козака. Речь идет о деньгах, которые были получены республикой на расселение аварийного жилья с 2008 по 2015 годы. Расследование этого дела вели сотрудники отдела по особо важным делам Следственного комитета Башкирии. По мнению следователей, с 2008 по 2015 год администрация Уфы заключала с застройщиками договоры «О развитии застроенных территорий». Одним из условий контрактов было расселение жильцов из аварийных домов, взамен предприниматели получали возможность застраивать освобождающиеся земли. Однако в ряде случаев расселение жильцов происходило не за счёт бизнеса, как это оговорено в контрактах, а на субсидии по федеральной программе, куда позже были включены эти дома. Ущерб от действий чиновников оценивается в 930 миллионов рублей. Журналисты стали называть это дело "аферой на миллиард".