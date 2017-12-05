Башкирский бобслеист Ильвир Хузин о вердикте МОК: Решение было ожидаемым

По словам бобслеиста, после заседания МОК он продолжил тренировки, но ему не разрешили готовиться на трассе в Винтерберге, где Хузин должен выступить на этапе Кубка мира. Но после того, как Международная федерация бобслея встала на сторону спортсменов и разрешила им участвовать в соревнованиях под эгидой организации, доступ к трассе был открыт.