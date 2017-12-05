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Башкирский бобслеист Ильвир Хузин о вердикте МОК: Решение было ожидаемым

5 декабря 2017, 11:04
Ильвир Хузин прокомментировал агентству «Медиакорсеть» решения МОК и Международной федерации бобслея и скелетона.

Член сборной России по бобслею, уроженец Башкирии Ильвир Хузин прокомментировал решение Международного Олимпийского комитете (МОК) об отстранении его от участия в Олимпиадах.

- Решение было ожидаемо, так как все, кто был до нас на таких заседаниях были отстранены, - рассказал нашему корреспонденту Ильвир Хузин.

По словам бобслеиста, после заседания МОК он продолжил тренировки, но ему не разрешили готовиться на трассе в Винтерберге, где Хузин должен выступить на этапе Кубка мира. Но после того, как Международная федерация бобслея встала на сторону спортсменов и разрешила им участвовать в соревнованиях под эгидой организации, доступ к трассе был открыт.

- Настроение хорошее, радостное, - сказал Ильвир отвечая на вопрос о том, как отразилось решение федерации на команде.

Напомним, в конце ноября комиссия МОК отстранила российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил.

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