В Башкирии трое неизвестных избили мужчину

В Башкирии в объектив камеры наблюдения попало жестокое избиение мужчины, которое, по словам очевидцев, произошло 3 декабря в селе Малояз. Видео опубликовало сообщество «БашДТП» в Инстаграм вечером 4 декабря. На нем видно, что трое неизвестных выходят из автомобиля, достают оттуда мужчину и начинают его жестко бить руками и ногами. После этого они вновь его бросают в багажник.