Слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Владислава Никитина вновь перенесли

- То преступление, что мне инкриминируют, я не мог совершить в силу отсутствия у меня тех полномочий, в злоупотреблении которыми меня обвиняют, ведь нельзя обвинить сотрудника пистолетного завода в убийстве из пистолета только за то, что он участвовал в его производстве, - зачитал он текст ходатайства. - В моем же случае право муниципальной собственности на земельный участок возникло в результате хирургического вмешательства, произведенного другой операционной бригадой, в которой меня даже не было. Мной, как должностным лицом администрации города, не только не принималось решение о возникновении и регистрации права на землю бывшего аэродрома Забельский, но оно даже и не согласовывалось. Помимо того, что я никакого преступления не совершал и не мог совершить, так этого преступления не могло быть вообще.