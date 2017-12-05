«МегаФон» позволяет общаться за границей в мессенджерах безлимитно

«Такие мессенджеры, как WhatsApp, Viber, Telegram очень популярных у наших абонентов. Через них не только отправляют сообщения, но и совершают звонки. Важно, что теперь не надо подключать никакие опции – предложение начинает действовать, как только вы въезжаете в другую страну и выходите в мессенджеры. Напомню, что наша линейка тарифов «Включайся!» построена исходя из реальных интересов цифровых пользователей: говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в социальных сетях, смотреть видео. Включённый в тариф набор приложений с безлимитным доступом соответствует интересам клиента, и мы учли их пожелания сделать общение за рубежом доступнее и комфортнее», - прокомментировал Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».