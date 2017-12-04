В Уфе разгорелся еще один конфликт из-за изучения башкирского языка

- В классе 32 человека, по тысячу рублей с ребенка по каждому предмету, а их предстоит сдавать четыре, - приводит нехитрый расчет Ольга. – Сами судите, сколько школа может заработать за счет того, что заменяет профильную подготовку предметами национального цикла. Эти деньги идут на счет питания дошкольников в детсад, который входит в центр образования, а также на оплату за коммуналку. И более того, на платные курсы выносят часть основной учебной программы. Получается, что ребенок, не посещающий платные уроки, объективно не может успевать по предмету. И как только он прекращает ходить на курсы, это сразу же отражается на оценках. А более того нашим детям, как не освоившим учебный план школы, угрожают неаттестацией.