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В Уфе внезапно перекрыли центральную улицу

2 декабря 2017, 15:33
У дорожников не было договоренности с МУЭТ о проведении работ, сообщили в СМИ.

В Уфе в субботу, 2 декабря, в семь часов утра дорожные службы без всякого согласования с МУЭТ поставили бетонные блоки на пересечении улиц Коммунистической и Цюрупа, перекрыв движение автотранспорта в сторону улицы Октябрьской Революции, сообщают «Вести-Башкортостан».

Транспорт движется через Центральный рынок.

В администрации Уфы сообщили, что на участке улицы Цюрупы от улицы Октябрьской революции до Пушкина введено временное ограничение движения транспорта. Здесь ведется обустройство дополнительных лотков ливневой канализации.

- На данном участке дороги во время сильных ливней ранее имело место быть скопление воды, - пояснили в администрации. - Дополнительные лотки позволят обеспечить более быстрый отвод дождевых и талых вод. Работы по обустройству лотков ведутся без привлечения бюджетных средств - за счет застройщика близлежащего жилого комплекса.

С учетом автотрафика работы проводятся в выходные дни. В понедельник движение по участку будет открыто.

- Просим уфимцев с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать маршрут движения, - добавили в администрации.

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