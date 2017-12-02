В Уфе внезапно перекрыли центральную улицу

В Уфе в субботу, 2 декабря, в семь часов утра дорожные службы без всякого согласования с МУЭТ поставили бетонные блоки на пересечении улиц Коммунистической и Цюрупа, перекрыв движение автотранспорта в сторону улицы Октябрьской Революции, сообщают «Вести-Башкортостан».
Транспорт движется через Центральный рынок.
В администрации Уфы сообщили, что на участке улицы Цюрупы от улицы Октябрьской революции до Пушкина введено временное ограничение движения транспорта. Здесь ведется обустройство дополнительных лотков ливневой канализации.
- На данном участке дороги во время сильных ливней ранее имело место быть скопление воды, - пояснили в администрации. - Дополнительные лотки позволят обеспечить более быстрый отвод дождевых и талых вод. Работы по обустройству лотков ведутся без привлечения бюджетных средств - за счет застройщика близлежащего жилого комплекса.
С учетом автотрафика работы проводятся в выходные дни. В понедельник движение по участку будет открыто.
- Просим уфимцев с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее планировать маршрут движения, - добавили в администрации.