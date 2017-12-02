В Уфе внезапно перекрыли центральную улицу

- На данном участке дороги во время сильных ливней ранее имело место быть скопление воды, - пояснили в администрации. - Дополнительные лотки позволят обеспечить более быстрый отвод дождевых и талых вод. Работы по обустройству лотков ведутся без привлечения бюджетных средств - за счет застройщика близлежащего жилого комплекса.