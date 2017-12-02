Сельская молодежь в Башкирии попала в "ловушку бедности"

В России всего около 16 регионов, где наблюдается прирост населения за счет миграции. В частности, россияне переезжают в ХМАО-только в 2016 году в округ переехали 8-9 тысяч человек, и это не вахтовая и маятниковая миграцияа переезд на постоянное место жительства.