Выставка про будущее: Что можно было увидеть на «Иннопроме» после Путина

Робот находился у стенда Сбербанка, где можно было увидеть первые элементы цифрового банкинга будущего, нового направления в финансовой индустрии. Он основан на единой платформе, связывающей потребителей и поставщиков услуг в самых разных областях – от здравоохранения и образования до строительства и производства, а точкой входа в эту систему становится банк. В новой модели работы вокруг технологической платформы банка объединяются различные организации и сервисы, которые пользуются ею для взаимодействия с клиентами. Благодаря этому через одно «окно» человек получает не только банковские, но и сопутствующие услуги – государственные, коммерческие, медицинские, телеком, электронной коммерции, Ь2Ь, недвижимости. В мире подобные системы уже существуют – это Google, Amazon, Alibaba и другие.