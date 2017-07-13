Выставка про будущее: Что можно было увидеть на «Иннопроме» после Путина

В этом году партнером международной выставки «Иннопром» стала Япония, а темой – «Умное производство». А поскольку глава российского государства всерьез решил заняться цифровой экономикой, то логичным шагом стал его визит на эту выставку в Екатеринбурге. Мы решили съездить и посмотреть на будущее.
Вообще «Иннопром» проводится в Екатеринбурге каждый год. С 2012 года она приобрела федеральный статус, организует её федеральный минпром.
Выставка масштабная, чтобы пройти её полностью – наверное и дня не хватит. В нашем распоряжении было около трех часов, и вот что из увиденного запомнилось больше всего.
Роботы и банк
Довольно много говорящих роботов. Сбертроник, например, вызывал у девушек искреннее изумление своим диалогом.
- Вы меня любите? – прямо спрашивает девушка.
- Я вообще с уважением отношусь ко всем людям, - уклончиво отвечает робот.
Робот находился у стенда Сбербанка, где можно было увидеть первые элементы цифрового банкинга будущего, нового направления в финансовой индустрии. Он основан на единой платформе, связывающей потребителей и поставщиков услуг в самых разных областях – от здравоохранения и образования до строительства и производства, а точкой входа в эту систему становится банк. В новой модели работы вокруг технологической платформы банка объединяются различные организации и сервисы, которые пользуются ею для взаимодействия с клиентами. Благодаря этому через одно «окно» человек получает не только банковские, но и сопутствующие услуги – государственные, коммерческие, медицинские, телеком, электронной коммерции, Ь2Ь, недвижимости. В мире подобные системы уже существуют – это Google, Amazon, Alibaba и другие.
- О строительстве национальной цифровой системы на основе своих ресурсов Сбербанк объявил почти год назад. На своем стенде мы демонстрируем первые шаги, сделанные в этом направлении. Эти сервисы построены на основе прогрессивных технологий, которые уже завтра войдут в нашу повседневную жизнь, – отметил председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.
Из всего представленного Сбербанком мне понравился сервис «ДомКлик». Весь процесс ипотечной сделки в нем проходит удаленно, а прийти в банк нужно только для подписания документов (а в дальнейшем и этот этап будет дистанционным).
Хотелось посмотреть на технологию оплаты покупок с помощью телефона, но эта новинка уже была презентована ранее. Как сказал Владимир Черкашин, Сбербанк первым в стране стал ее применять на своих платежных терминалах, и на 70% терминалов такой модуль установлен.
- Эти форматы (оплаты покупок с помощью телефонов – прим.) отличаются удобством, и повышенной надежностью и защищенностью, - рассказал Владимир Черкашин. – Они не требуют ввода вашего пин-кода или других данных.
Путин, дроны и новое месторождение РМК
10 июля президент России Владимир Путин посетил несколько экспозиций. Выделю две из них. Одна интересна тем, что президенту России показали оружие против дронов. Система подавления дронов позволяет принудительно сажать беспилотник в случае его незаконного использования.
Вторая экспозиция – Русской медной компании (РМК) – интересна тем, что здесь прямо на выставке запустили разработку нового Томинского месторождения. Сюда будет вложено более 65 млрд рублей, а разработка месторождения поможет решить экологическую проблему – самовозгорания угольных пластов Коркинского разреза. Пустая порода с месторождения будет поставляться туда по специальному трубопроводу, чтобы самовозгораний не было. Среди промышленников, топ-менеджеров РМК можно было увидеть и нашего земляка - Тимербулата Каримова, члена Совета директоров Русской медной компании.
Впечатления
Впечатлил робот-художник. На глазах посетителей он рисовал городской московский пейзаж, попеременно меняя кисточки и краски.
На одном из стендов дети столпились у песочницы. На песок проецируется изображение компьютерной игры, и чтобы, например, найти клад - надо поработать руками и разгрести указанное подсказкой место.
Удивило то, что соседние республики, Татарстан и Башкирия, по-разному представлены на «Иннопроме». Экспозиция Казани занимает большое место в центре второго павильона, а Башкирия представлена скромным стендом бизнес-миссии ТПП РБ. Впрочем, представители Торгово-промышленной палаты объяснили, что такой формат – новый и экономит силы и средства участников из Башкирии.
- Специализированная выставка - это отличное место, чтобы пообщаться с коллегами-профессионалами, обменяться идеями, получить обратную связь о своих проектах, - рассказал пресс-секретарь ТПП РБ Игорь Симахин. - Республиканские компании, не тратя большие финансовые средства представлены на многих форумах на платформе B2LINK.RU в виде электронных визиток. - Помимо онлайн-подключения, здесь можно получить консультацию по регистрации на третий форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе (пройдет 28-29 сентября). За первые два дня работы на выставке в системе платформы B2LINK.RU зарегистрировались более 150 компаний, в том числе представители других стран и регионов России.
Выставка "Иннопром-2018" пройдет в Екатеринбурге следующим летом, партнером выставки станет Южная Корея.