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Posted 27 ноября 2017, 08:07

Published 27 ноября 2017, 08:07

Modified 25 декабря 2024, 05:39

Updated 25 декабря 2024, 05:39

В Уфе расселят жителей столетнего жилого дома старообрядца Душина

27 ноября 2017, 08:07
Памятник архитектуры признан аварийным.

Признан аварийным и подлежащим реконструкции столетний многоквартирный жилой дом №63 на улице Коммунистической, сообщили в пресс-службе администрации города. Такое решение было принято на основании межведомственной комиссии от 9 августа, а утверждено 30 октября.

Жилой дом №63 на улице Коммунистическая состоит из двух строений (литер «А» и «Б»), которые были построены еще в 1917 году. Данные дома являются памятниками архитектуры и включены в Перечень объектов культурного наследия. Литер А – главный дом усадьбы старообрядцев Душиных, Б – молитвенный дом их усадьбы, к которому в современный период возвели двухэтажный пристрой.

До расселения некоторым жителям дома, у которых есть проблемы со здоровьем, предложили переехать в Чрезвычайный фонд Уфы, но те от переезда отказались.

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