mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Минсельхоз РБ попросил законодателей оградить республику от белорусских продуктов

29 сентября 2015, 23:31
На круглом столе по импортозамещению, состоявшемся в Госсобрании РБ, замминистра сельского хозяйства Юрий Лысов предложил ограничить ввоз молочной продукции из Белоруссии, чтобы насытить рынок Башкирии собственными продуктами. Чиновник рекомендовал ввести квоты на завоз белорусского масла, сыров, сухого молока.

Находившийся рядом с г-ном Лысовым руководитель уфимского отделения посольства Белоруссии в РФ Денис Тимохин уверен, что «засилье белорусских товаров Башкортостану не угрожает» и заметил, что любое квотирование противоречит нормам единого таможенного пространства.

Юрий Лысов сослался на затоваривание башкирского рынка собственной «молочкой».

- Например, у нас в республике работают два крупных завода по переработке молока в сухое молоко, - пояснил чиновник. – Мы испытываем проблемы с реализацией – попросту не выдерживаем конкуренции, потому что продукты из Белоруссии поставляются на наш рынок существенно дешевле.

Региональный минсельхоз также попросил законодателей ввести налоговые льготы для местных производителей пищевой продукции, наносить маркировку о содержании ГМО, запретить производство в Башкирии генно-модифицированных продуктов и использование пальмового масла в пищевой отрасли.

Также ведомство просит обязать ритейлеров иметь собственные овощехранилища, линии по мойке и фасовке картофеля, «и гарантировать стабильные закупочные цены в рыночной ситуации», и, кроме того, ограничить поставки импортных биопрепаратов и удобрений, аналоги которых делаются в Башкирии.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

Фото автора

На фото: Юрий Лысов. Денис Тимохин

#Новости#Политика#Денис Объедкин
Подпишитесь
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Военный комиссар Башкирии рассказал, отправят ли срочников на СВО осенью 2022 года
Вчера, 12:43
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44