Минсельхоз РБ попросил законодателей оградить республику от белорусских продуктов

Находившийся рядом с г-ном Лысовым руководитель уфимского отделения посольства Белоруссии в РФ Денис Тимохин уверен, что «засилье белорусских товаров Башкортостану не угрожает» и заметил, что любое квотирование противоречит нормам единого таможенного пространства.
Юрий Лысов сослался на затоваривание башкирского рынка собственной «молочкой».
- Например, у нас в республике работают два крупных завода по переработке молока в сухое молоко, - пояснил чиновник. – Мы испытываем проблемы с реализацией – попросту не выдерживаем конкуренции, потому что продукты из Белоруссии поставляются на наш рынок существенно дешевле.
Региональный минсельхоз также попросил законодателей ввести налоговые льготы для местных производителей пищевой продукции, наносить маркировку о содержании ГМО, запретить производство в Башкирии генно-модифицированных продуктов и использование пальмового масла в пищевой отрасли.
Также ведомство просит обязать ритейлеров иметь собственные овощехранилища, линии по мойке и фасовке картофеля, «и гарантировать стабильные закупочные цены в рыночной ситуации», и, кроме того, ограничить поставки импортных биопрепаратов и удобрений, аналоги которых делаются в Башкирии.
Дмитрий КОЛПАКОВ.
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На фото: Юрий Лысов. Денис Тимохин