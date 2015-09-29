Минсельхоз РБ попросил законодателей оградить республику от белорусских продуктов

- Например, у нас в республике работают два крупных завода по переработке молока в сухое молоко, - пояснил чиновник. – Мы испытываем проблемы с реализацией – попросту не выдерживаем конкуренции, потому что продукты из Белоруссии поставляются на наш рынок существенно дешевле.