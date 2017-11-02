В Уфе чиновники посчитали умершим живого ветерана войны

- Я действительно вселилась в эту квартиру, но для того чтобы ухаживать за своей мамой. Она тогда была лежачая. Глава районной администрации понимал, что ситуация нелепая и даже предоставил юриста, чтобы помочь, - рассказывает Валентина. – Но тут умерла мама, и мы этим не занимались. Только в 2016 году подали заявление снова. И тут вот такая история.