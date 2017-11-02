В Башкирии горожане попали в «черный список» из-за водоканала-банкрота

- Я бы не сказал что у нас в Башкирии самые большие или самые низкие тарифы, мы находимся где-то посредине федерального рейтинга. Другое дело, что там есть еще достаточно много возможностей эти тарифы оптимизировать, - пояснил Медиакорсети по этому поводу депутат Госдумы РФ от Башкирии, занимавший ранее должности мэра Уфы и министра ЖКХ Башкирии Павел Качкаев. – Я считаю, что увеличение тарифов должно быть, прежде всего, обоснованным и своевременным. И один из главных показателей в этом процессе – финансово-экономическая целесообразность, чтобы после повышения тарифов потребители, имеющие скромные доходы, не перешли в категорию субсидируемых, поскольку они не смогут справляться с такой финансовой нагрузкой.