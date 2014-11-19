Нефтекамский водоканал наказали на 10 тысяч рублей за сброс отходов в Каму

Прокуратура Башкирии возбудила в отношении главного технолога предприятия административное дело из-за нарушений правил водопользования при сбросе сточных вод. На него наложили штраф в 10 тысяч рублей, а от руководства «Нефтекамскводоканала» ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.