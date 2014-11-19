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Нефтекамский водоканал наказали на 10 тысяч рублей за сброс отходов в Каму

19 ноября 2014, 23:09
Прокуратура Нефтекамска сообщила, что муниципальное предприятие «Нефтекамскводоканал» сбрасывало в Нижнекамское водохранилище на реке Кама «сточные воды, не соответствующее установленным нормативам».

- По заключению специалистов в сточных водах предприятия выявлены превышения нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую среду по железу общему – 4,5 раза; марганцу – 3,3 раз; меди – 9,0 раз; фенолам – 3 раза; фосфат-аниону – 19,7 раза, - сообщает городское надзорное ведомство.

Прокуратура Башкирии возбудила в отношении главного технолога предприятия административное дело из-за нарушений правил водопользования при сбросе сточных вод. На него наложили штраф в 10 тысяч рублей, а от руководства «Нефтекамскводоканала» ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.

- После прокурорского вмешательства предприятие провело ряд мероприятий по устранению нарушений экологического законодательства и привлекло ответственное должностное лицо к дисциплинарной ответственности, - заявили в нефтекамской прокуратуре.

Дмитрий КОЛПАКОВ.

#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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