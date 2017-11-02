В Башкирии «доремонтируют» школу в Нижнетроицком

В 2016 году кровля была частично отремонтирована над столовой, переходом и санузлом. Рабочие провели демонтаж и монтаж покрытия старой кровли, сделали стяжки на новую, постелили утеплитель, провели пароизоляцию, отремонтировали и восстановили карнизы, оштукатурили стены. Технологию при этом не нарушали. Протекания кровли именно в этих местах нет. В 2017 году на устранение течи в оставшейся без ремонта части крыши было выделено более 288 тысяч рублей. Рабочие перекрыли кровлю малого и большого спортзалов в один слой, части библиотеки, мастерской, кабинета ОБЖ и частично – коридора (установлены капельники по всей длине и проложена полоса новой кровли шириной приблизительно 1 метр, вдоль основных стен). Капитальный ремонт крыши всего здания школы запланирован на 2018 год, косметический ремонт столовой запланирован с 20 ноября во время каникул.