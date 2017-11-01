В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с рассыпающимися стенами

В селе Нижнетроицкое Туймазинского района Башкирии 400 учеников вынуждены учиться в школе, где рассыпаются стены, протекает крыша и разбиты окна, сообщает ГТРК «Башкортостан». Авторы репортажа сообщают, что школа была построена еще в середине прошлого века. Но с тех пор капитальный ремонт здесь никто не проводил.
Сказать, что здание просто старое – это не сказать ничего. Протёкшая крыша, разбитые окна, плесень на стенах.
- Такую картину каждый учебный день видят в коридорах, классах, спортзале и столовой 400 школьников села Нижнетроицкое, - отмечают авторы телесюжета.
Если здание этой школы будет признано аварийным, то возникнет проблема с тем, где учить детей. Ближайшая школа находится в 20 км.
В группе в ВК "Подслушано Нижнетроицкий" местные жители опубликовали фотографии школы.
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по данному факту инициирована доследственная проверка, - сообщили в следкоме. - Следователи выяснят, насколько качественно были оказаны услуги по капитальному ремонту и кто причастен к возникновению антисанитарных условий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение