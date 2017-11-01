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В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с рассыпающимися стенами

1 ноября 2017, 16:12
Если школу закроют, то девать детей будет некуда.

В селе Нижнетроицкое Туймазинского района Башкирии 400 учеников вынуждены учиться в школе, где рассыпаются стены, протекает крыша и разбиты окна, сообщает ГТРК «Башкортостан». Авторы репортажа сообщают, что школа была построена еще в середине прошлого века. Но с тех пор капитальный ремонт здесь никто не проводил.

Сказать, что здание просто старое – это не сказать ничего. Протёкшая крыша, разбитые окна, плесень на стенах.

- Такую картину каждый учебный день видят в коридорах, классах, спортзале и столовой 400 школьников села Нижнетроицкое, - отмечают авторы телесюжета.

Если здание этой школы будет признано аварийным, то возникнет проблема с тем, где учить детей. Ближайшая школа находится в 20 км.

В группе в ВК "Подслушано Нижнетроицкий" местные жители опубликовали фотографии школы.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по данному факту инициирована доследственная проверка, - сообщили в следкоме. - Следователи выяснят, насколько качественно были оказаны услуги по капитальному ремонту и кто причастен к возникновению антисанитарных условий. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение

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