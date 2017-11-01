В Башкирии 400 детей вынуждены учиться в школе с рассыпающимися стенами

В селе Нижнетроицкое Туймазинского района Башкирии 400 учеников вынуждены учиться в школе, где рассыпаются стены, протекает крыша и разбиты окна, сообщает ГТРК «Башкортостан». Авторы репортажа сообщают, что школа была построена еще в середине прошлого века. Но с тех пор капитальный ремонт здесь никто не проводил.