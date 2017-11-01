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В Башкирии прокуратура и Роспотребнадзор выехали в школу с ветхими стенами

1 ноября 2017, 18:18
После серии публикаций в СМИ надзорные органы решили проверить состояние сельской школы, в которой учатся около 400 детей.

Работники Туймазинской межрайонной прокуратуры, а также управлений Роспотребнадзора и образования выехали в село Нижнетроицкое, чтобы своими глазами посмотреть на школу с рассыпающимися стенами, о которой активно пишут практически все местные СМИ в последние дни.

Напомним, внимание к школе было привлечено после появления в соцсетях красноречивых фотографий спортзала, столовой, классов и коридоров. На снимках отчетливо видно, что стены школы покрыты разводами из-за протекающей кровли, с них сыпется штукатурка. Не менее плачевно состояние школьных стен и с улицы.

Как отметили проверявшие по итогам их поездки, в здании точно протекает крыша, стены поражены грибком и плесенью, осыпается штукатурка. С момента строительства учебного заведения в 1956 году полноценный капитальный ремонт там не проводился ни разу. В последние два года сделали лишь частичный ремонт крыши. В адрес главы администрации было вынесено представление об устранении выявленных нарушений. А против директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Попутно организована проверка заключения, которое было выдано данной школе о ее полной готовности к новому учебному году.

Как подчеркнули в прокуратуре республики, будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за безопасность пребывания детей в этой школе, а также за выделение денежных средств на ремонт и их целевого использования. Ситуация находится на особом контроле прокуратуры республики.

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