Булат Юмадилов: Решение Адвокатской палаты комментировать не буду

Вчера Медиакорсетью были опрошены несколько адвокатов, чтобы узнать их реакцию на лишение профессионального статуса из-за постов в соцсетях. Все опрошенные высказались против решения Адвокатской палаты, но открыто это сделать отказались. А глава палаты сегодня вообще не стал давать комментариев.