В Уфе в микрорайоне «Серебряный ручей» открыла свои двери новая школа

10 октября в уфимском микрорайоне «Серебряный ручей» состоялось значимое событие - открытие лицея № 161. На мероприятии присутствовали первые лица республики – глава Башкортостана Рустэм Хамитов,министр образования Гульназ Шафикова и глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Они посетили учебные классы, игровые и интерактивные кабинеты, 3D-кинозал, кабинет для кружковых занятий, спортзал и бассейн. Рустэм Хамитов поздравил будущих учеников, их родителей и педагогический состав, а также поблагодарил строителей за возведение школы.
Новая школа включает в себя все, что требует система образования. Общая площадь школы по проекту составила более 20 000 квадратных метров. В здании предусмотрены лифты, бассейн, два больших спортивных зала, актовый зал на 500 мест, а также стадион с волейбольными и баскетбольными площадками. Учебное заведение должно стать центром интеллектуального развития микрорайона.
Напомним, что микрорайон «Серебряный ручей» расположен в экологически чистом и живописном месте в Дёмском районе города Уфы. Микрорайон "Дема-8" сдан и полностью заселен. Для жителей здесь уже построена поликлиника и детский сад на 224 места.
Жилой комплекс "Серебряный ручей" активно застраивается: 14 домов уже сданы и заселены. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» возводится 7 жилых домов, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в 2017 году. Дома построены по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов – кирпич и монолитные блоки, что гарантирует его безусловную прочность, а также, эстетичный внешний вид. Акцент сделан на создание просторных комфортных квартир современной планировки, позволяющей эффективно использовать свободные площади.
Подробную информацию можно получить по адресу: г.Уфа, пр-т Салават Юлаева 47, бизнес-центр «Салават Юлаева», 1 этаж, +7 (347) 200 – 05 – 48.