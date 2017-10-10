В Уфе в микрорайоне «Серебряный ручей» открыла свои двери новая школа

Жилой комплекс "Серебряный ручей" активно застраивается: 14 домов уже сданы и заселены. В настоящий момент в микрорайоне «Дема-9» возводится 7 жилых домов, 3 из которых будут введены в эксплуатацию в 2017 году. Дома построены по самым современным технологиям из экологически чистых сертифицированных материалов – кирпич и монолитные блоки, что гарантирует его безусловную прочность, а также, эстетичный внешний вид. Акцент сделан на создание просторных комфортных квартир современной планировки, позволяющей эффективно использовать свободные площади.