На новогоднее оформление двух площадей в Уфе потратят почти 14 миллионов

Управление коммунального хозяйства и благоустройства Уфы по итогам двух аукционов 20 октября отберет компании, с которыми заключит контракты на новогоднее оформление двух городских площадей – площади Ленина и площади перед Конгресс-холлом. На эти цели из бюджета города будет выделено почти 14 млн руб.